6 сентября королева Британии Елизавета II приняла отставку Джонсона с поста премьера Великобритании. Это произошло на аудиенции в замке Балморал - шотландской резиденции английских королей, передает телеканал Sky News.

В ходе визита в Балморал Джонсона сопровождала супруга Кэрри. Они уже покинули дворец.

Ожидается, что в ближайшее время королева назначит премьером Лиз Трасс и поручит ей формирование нового правительства. Трасс станет 15-м премьером, назначенным Елизаветой II.

Джонсон на фоне скандалов с его участием заявил 8 июля, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового главу партии.

Как писала "Страна", лидером Консервативной партии избрали Лиз Трасс, которая занимала должность главы МИД в правительстве Джонсона.

Напомним, в предвыборной гонке Лиз Трасс обогнала экс-канцлера казначейства Риши Сунака. Она получила чуть более 81 тыс. голосов против чуть более 60 тыс. за Сунака.

Мы писали, что вчера после голосования кот Ларри уже вышел на Даунинг-стрит встречать будущего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.