На фоне новостей об ухудшении состояния здоровья 96-летней британской королевы Елизаветы II - отменена сегодня смена караула в Букингемском дворце.

Бывший корреспондент BBC из пула британской королевы Ричард Самнер предполагает, что с ней происходит что-то серьёзное.

"Осторожная формулировка дворцового заявления предполагает, что, возможно, происходит что-то серьёзное", - пишет он.

Тем временем возле Букингемского дворца в Лондоне и шотландского замка Балморал, где сейчас находится королева Елизавета, начали собираться люди.

Все дети монарха уже прибыли во дворец в Шотландии, туда же собираются приехать внуки. В том числе, принц Гарри с женой, с которыми у королевы натянутые отношения.

Сообщается, что из-за состояния здоровья Елизаветы британский телеканал BBC изменил свою сетку вещания, а Архиепископ Кентерберийский молится за нее.

В Букингемском дворце на официальном сайте сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II и рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

Ранее мы писали, что королева Великобритании Елизавета II, которая недавно вышла на второе место в истории по продолжительности царствования, передает наследнику престола принцу Уэльскому Чарльзу часть своих обязанностей главы государства.

А в день назначения Лиз Трасс новым премьером Великобритании мы публиковали фото с ее визита к Елизавете II и их рукопожатия.