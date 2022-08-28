Украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпу для Елизаветы II, и королева Великобритании приняла такой подарок. Хотя это большая редкость.

Как рассказал в сети Багинский, своим подарком он решил поблагодарить королеву и всю Великобританию за постоянную поддержку Украины. Эксклюзивный головной убор для королевы он передал в День Независимости Украины.

"24 августа коллекция Елизаветы II пополнилась голубой шляпой Ruslan Baginskiy, украшенной шелковыми цветами ручной работы. Спасибо Министерству иностранных дел Украины, первому заместителю министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой и Послу Великобритании в Украине Мелинди Симмонс за поддержку. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Также Багинский показал в инстаграме эскиз головного убора при его создании. На потрясающую новость под сообщением эмоционально отреагировали Даша Кацурина, Алина Френдий, Мишель Андраде, Ирина Монатик, Оливия Калпо и многие другие.

Аксессуар из Украины нежно-голубого цвета, украшенный шелковыми цветами ручной работы. Передать его помогли украинские дипломаты. Королевскому двору предложили 20 эскизов, из них королева Британия выбрала именно этот.

Королева Елизавета с юных лет любит насыщенные цветом шляпы, платья и пальто, ведь так она отличается на фоне ее подданных и членов королевской семьи, а охране таким образом ее легче идентифицировать среди толпы.

Ранее мы писали, что королева Великобритании Елизавета II вышла на второе место среди монархов по продолжительности царствования. Она обошла в этом списке короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рама IX), который правил с 1946 по 2016 год — 70 лет и 126 дней.

В начале февраля "Страна" рассказывала, как британская королева отметила платиновый юбилей - 70-летие со дня восшествия на престол. Торжества по этому поводу начались 5 февраля церемонией разрезания торта в кругу пенсионеров.