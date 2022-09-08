Над Букингемским дворцом, где по случаю слухов о плохом состоянии здоровья королевы Елизаветы II собрались люди, появилась двойная радуга. Между тем все британские издания сообщили о плане правительства на случай смерти королевы.

План называется "Лондонский мост рухнул".

Вот его пункты:

Букингемский дворец сообщит о смерти монарха своим сотрудникам и правительственным чиновникам, а также лидерам 14 других стран, где королева является главой государства, используя кодовую фразу "Лондонский мост рухнул". Премьер будет одним из первых, кому сообщат о смерти. День смерти будут называть "Днем Д", а после него каждый день, предшествующий похоронам - "Д+1", "Д+2" и так далее. Министры и высокопоставленные госслужащие будут проинформированы по электронной почте письмом от секретаря кабинета министров, проект которого гласит: "Уважаемые коллеги, с прискорбием я пишу, чтобы сообщить вам о смерти Ее Величества королевы". Общественность узнает о смерти лишь спустя некоторое время, после того как королева скончается. Кроме того, из дверей Букингемского дворца выйдет лакей в траурной одежде, пройдет по тускло-розовому гравию и прикрепит к воротам объявление с черной окантовкой. Если королева скончается в шотландском замке Балморале (она с лета находится там), ее тело доставят в Лондон на поезде, если это будет возможно, в противном случае - на самолете. Через три дня новый король отправится в Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс, а через пять дней после смерти гроб с телом королевы переместят в Вестминстерский дворец, где он будет доступен для публики 23 часа в сутки в течение трех дней. День государственных похорон будет днем национального траура и выходным. Похороны состоятся в Вестминстерском аббатстве. По всей Британии в полдень объявят две минуты молчания, пройдут траурные шествия в Лондоне и Виндзоре. В часовне святого Георгия в Виндзорском замке состоится церковная служба, а местом погребения будет мемориальная часовня короля Георга VI.

Ранее "Страна" писала, что врачи обеспокоены состоянием здоровья 96-летней британской королевы Елизаветы II.

Мы также сообщали, что накануне ухудшения состояния здоровья королевы к ней с визитом приезжала новая премьер-министра Лиз Трасс.