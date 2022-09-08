Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования королевской семье Великобритании в связи со смертью Елизаветы II.

Соответствующая публикация появилась в Twitter президента.

"С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества Королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами", – говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, в четверг, 8 сентября, королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. На воротах Букингемского дворца в Лондоне появилось уведомление: "Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра. Четверг, 8 сентября 2022 года".

В знак траура по королеве Елизавете над Букингемским дворцом приспустили флаг Британии.

Ранее мы писали, что ставший новым британским монархом принц Чарльз взял имя Карл III. Согласно традиции, английские короли, носящие имя Charles, именуются "Карл".

Кроме того, "Страна" подробно рассказывала, что ждет Великобританию после смерти королевы Елизаветы.