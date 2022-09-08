Новый британский монарх взял имя Карл III (Charles III).

Известно, что английские короли, носящие имя Charles, именуются "Карл". В начале столетия появлялись сообщения о том, что сын Елизаветы Второй рассматривает возможность носить не это имя, а "Георг VII", по своему четвёртому имени (Джордж). Однако в 2005 году такие предположения были официально опровергнуты с указанием на неприемлемость преждевременного обсуждения этого вопроса.

На ситуацию уже отреагировала премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

"Боже, храни Короля", – сказала она.

Принц Чарльз родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года. В возрасте трёх лет и трёх месяцев (в феврале 1952 года) он стал наследником британского престола после кончины Георга VI и воцарения Елизаветы II.

Карл III стал также королем еще 14 государств: Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

Он был наследником британского престола - принцем Уэльским - 64 года.

Чарльзу Филиппу Артуру Джорджу (таково полное имя наследника) сейчас 74 года.

Напомним, после смерти королевы Великобритании новые король и королева останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра, 9 сентября.

Ранее мы подробно рассказывали, что ждет Великобританию после смерти королевы Елизаветы.