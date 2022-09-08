Новые король и королева Великобритании останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра, 9 сентября.

Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

Напомним, сегодня, 8 сентября, в Балморале умерла королева Елизавета II. Новым королем стал ее сын Чарльз.

Чарльзу Филиппу Артуру Джорджу (таково полное имя наследника) 74 года.

По состоянию на сентябрь 2022 года очередность наследования трона выглядит следующим образом: сначала Чарльз, принц Уэльский, за ним следует его старший сын Уильям, герцог Кембриджский, далее — дети Уильяма (принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи).

Принц Уильям, старший внук королевы и второй в очереди на престол, отправился в замок, а его жена Кейт, герцогиня Кембриджская, осталась в Виндзоре, поскольку ее дети проводят первый полный день в новой школе.

Ранее мы писали, что днем 8 сентября врачи Елизаветы II выразили обеспокоенность в связи с ухудшением состояния ее здоровья. Медики посоветовали королеве находиться под постоянным наблюдением.

Также "Страна" подробно рассказывала, что ждет Великобританию после смерти королевы Елизаветы.