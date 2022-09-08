На ворота Букингемского дворца в Лондоне вывесили заявление о смерти королевы Елизаветы II.

Соответствующее видео публикуют Telegram-каналы.

На кадрах можно заметить, как сотрудники Букингемского дворца вывешивают табличку, где уведомляется о смерти королевы Великобритании.

"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра. Четверг, 8 сентября 2022 г.", - гласит запись.

Напомним, королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Она правила Великобританией 70 лет.

Ранее мы писали, что в связи с известиями о тяжелом состоянии её величества вечером у Букингемского дворца, где находится официальная лондонская резиденция королевы Великобритании Елизаветы II, начали собираться журналисты.

Также "Страна" сообщала, что на фоне новостей об ухудшении состояния здоровья 96-летней британской королевы Елизаветы II была отменена сегодня смена караула в Букингемском дворце.

Кроме того, мы рассказывали, кому перейдет трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Ранее "Страна" сообщала, что в Великобритании опубликовали план на случай смерти королевы Елизаветы II.