У Букингемского дворца, где официальная лондонская резиденция королевы Великобритании Елизаветы II, собираются журналисты в связи с известиями о тяжелом состоянии её величества.

Об этом сообщают местные издания.

Тем временем, Меган Маркл не поедет в Балморал, где находится королева: принц Гарри отправился к ней один.

Об этом сообщает Sky со ссылкой на собственные источники.

"Герцогиня Сассекская не едет в Балморал с герцогом Сассекским, Гарри совершает поездку в одиночку", — передаёт телеканал со ссылкой на источники.

Телеканал добавляет, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон тоже не летит в Шотландию - она осталась сидеть с детьми.

Напомним, сегодня, 8 сентября в Букингемском дворце на официальном сайте появилось сообщение, что врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II и рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением.

Позже бывший корреспондент BBC из пула британской королевы Ричард Самнер предположил, что с королевой происходит что-то серьёзное, так как как на фоне новостей об ухудшении состояния здоровья 96-летней британской королевы Елизаветы II была отменена смена караула в Букингемском дворце.