Сегодня на 97-м году жизни скончалась королева Британии Елизавета II, которая правила страной с 1952 года.

Новым королем стал ее 73-летний сын принц Чарльз.

Дети и внуки покойной королевы либо уже около нее в замке Балморал в Шотландии, либо едут, чтобы проститься с ней.

Принц Уильям, старший внук королевы и второй в очереди на престол наследник, отправился в замок, а его жена Кейт, герцогиня Кембриджская, осталась в Виндзоре, поскольку ее дети проводят первый полный день в новой школе.

Брат принца Уильяма, принц Гарри, который в последние дни был в Великобритании с женой Меган по делам, тоже едет в Шотландию. Но без супруги, которая дала несколько скандальных интервью о королевской семье, в частности, обвинив ее членов в расизме. Кроме того, как писали британские СМИ, на праздновании платинового юбилея правления королевы в июне этого года Гарри не общался с братом Уильямом и якобы даже родной отец, принц Чарльз, перестал отвечать на его телефонные звонки. А вообще приезд Гарри и Меган в Британию именно сейчас называют просто невероятным совпадением.

Телеканал BBC из-за последних событий сменил сетку вещания, а ведущий Хью Эдвардс надел тёмный костюм с белой рубашкой и чёрным галстуком: в соответствии с дресс-кодом СМИ, этот костюм надевают в случае смерти члена королевской семьи. У Букингемского дворца в Лондоне собрались люди.

Накануне новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс съездила в Балморал, чтобы быть назначенной королевой, в нарушение традиции, поскольку эта церемония проходит обычно в Лондоне. Но в последнее время королеве было тяжело передвигаться, поэтому встречу перенесли в Балморал.

На фото со встречи с Трасс многие заметили почерневшие кисти рук королевы, приняв это за тревожный знак. Также Елизавета II в последние месяцы сильно похудела, что в ее окружении многие объясняли переживаниями из-за смерти в апреле прошлого года ее супруга принца Филиппа.

В Британии на случай смерти королевы существует специальный секретный сценарий "Лондонский мост".

Узнавали, что это за план и что ждет Соединенное Королевство после смерти Елизаветы II.

Шифр, 12 дней траура и новые монеты

Guardian еще несколько лет назад подробно расписала, как по протоколу должны сообщать о смерти королевы. Вначале о кончине Елизаветы II узнает её личный секретарь Эдвард Янг. Затем по защищённой телефонной линии об этом скажут премьер-министру, которому передадут кодовую фразу "Лондонский мост пал" (London bridge is down). Военно-воздушные силы активируют систему противовоздушной обороны. Затем о смерти сообщат 15 лидерам держав, которыми формально управляет британская монархия. И только потом Букингемский дворец заявит о смерти королевы журналистам.

Сайт Букингемского дворца станет траурным – там будет только одно сообщение о кончине королевы, с эфира будут сняты все развлекательные программы, отменят все культурные и спортивные мероприятия.

Служба новостей BBC News начнёт показывать заранее приготовленные портреты умершей, а телеведущие наденут траурную одежду. Известно, что у Times заготовлен предварительный материал на 11 дней после этого события, а телеканалы ITN Sky News неоднократно репетировали объявление о кончине Елизаветы, называя её "миссис Робинсон". Бывали случаи, когда заранее заготовленные по этому поводу материалы выходили в эфир BBC по ошибке.

Через час после смерти по всей стране будут звонить колокола с приглушённым звуком. Ожидается приостановка работы ряда организаций (в том числе Лондонской фондовой биржи).

Принц Чарльз сделает обращение к нации, на следующий день он станет королём и отправится в траурный тур по Британии. Кстати, он может выбрать в качестве тронного имени как первое из имён, полученных при крещении (тогда он станет Карлом III), так и одно из трёх оставшихся - Филипп II, Георг VII, Артур I. В любом случае об этом имени будет объявлено немедленно.

Также сразу начнётся чеканка монет с портретом короля, заготовки для которых давно хранятся на монетном дворе. Монеты с портретом Елизаветы II будут выводить из обращения, как и марки. На полицейских шлемах появятся инициалы короля, в национальном гимне изменятся слова ("Боже, храни короля" вместо "Боже, храни королеву"), во вновь выдаваемых паспортах граждан Великобритании упоминание Её Величества будет заменено на Его Величество (уже выданные паспорта при этом менять не придется).

Со дня смерти королевы объявят 12-дневный траур. Если королева умрёт в Шотландии, в замке Балморал, гроб будет стоять в Холирудском дворце (официальная резиденция британских монархов в Эдинбурге), а затем доставлен в собор Святого Эгидия в Эдинбурге, где пройдёт поминальная служба. Далее его доставят на вокзал Уэверли, а оттуда королевским поездом привезут в Лондон, встречать гроб будут премьер-министр и все члены его кабинета. Гроб будет доставлен в тронный зал Букингемского дворца. Через четыре дня после смерти королевы его перевезут в Вестминстерский дворец, где он простоит четыре дня. Наконец, через девять дней после смерти в Вестминстерском аббатстве состоятся похороны; тело опустят в гробницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Поминальную службу проведёт архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, а похороны королевы будут транслироваться в прямом эфире BBC.

Елизавета II с июля находится в замке Балморал в Шотландии, куда съехалась сейчас вся королевская семья

"Двигаются тектонические плиты"

Смена монарха в Британии накладывается на многие другие события. В первую очередь - на сильнейший экономический кризис, рост сепаратистских настроений в Шотландии, проблемы, вызванные брекситом, а также недавняя смена премьера после скандала с Борисом Джонсоном.

Елизавета II стала первым в истории британским монархом, который так долго правит королевством. Почти за семь десятков лет на престоле она пережила дюжину американских президентов. И хотя всё в стране решают премьер и парламент, но к мнению королевы все прислушиваются, политики ходят к ней совещаться, она утверждает все законы и назначения.

"Принц Чарльз не очень популярен в народе, у него нет харизмы. Многие британцы не могут простить ему развод с принцессой Дианой, которую очень любили и любят. А вот его сыну Уильяму, наоборот, симпатизируют, у него репутация семьянина, а его жену Кейт называют "второй леди Ди". Он служил в военно-воздушных силах, управлял спасательным вертолетом. Правда, у старшего внука королевы совсем нет политического опыта. Но королем будет Чарльз. В целом смена монарха в непростое для Британии время может привести к кризису в стране. Тем более, что Шотландия и Северная Ирландия грозятся отделением. Фигура Елизаветы II была объединяющая для подданных королевства, она была очень авторитетна. Ни внук, ни сын не имеют такого авторитета ни среди элит, ни в обществе. Есть мнение, что Великобритания держится целостной во многом благодаря королеве и что на фоне политического и энергетического кризиса в стране смерть королевы может пошатнуть основы государства, и кодовая фраза о "рухнувшем мосте" может стать пророческой", - говорит "Стране" британская журналистка Оливия Мэйсон.

В Guardian написали, что королева "приближается к концу своего правления в самый беспокойный момент, когда неясно место Британии в мире, а само королевство раздирают внутриполитические противоречия".

"Королевский автор Кэтрин Пепнистер сказала, что двигаются тектонические плиты и Великобритания на краю новой эры. Если правление королевы подходит к концу, это будет травматичным моментом для страны", - предупреждает издание.