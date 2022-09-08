В Сети появилось видео траурной обстановки возле Букингемского дворца в Лондоне.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что над дворцом приспущен флаг Великобритании в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Напомним, после смерти королевы Елизаветы на воротах Букингемского дворца в Лондоне появилось уведомление: "Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра. Четверг, 8 сентября 2022 года".

Известно, что днем 8 сентября врачи Елизаветы II выразили обеспокоенность в связи с ухудшением состояния ее здоровья. Медики посоветовали королеве находиться под постоянным наблюдением.

Кроме того, еще при жизни королевы, но на фоне сообщений об ухудшении ее здоровья, в Букингемском дворце отменили сегодня смену караула.

Ранее мы писали, что ставший новым британским монархом принц Чарльз взял имя Карл III. Согласно традиции, английские короли, носящие имя Charles, именуются "Карл".

Также "Страна" подробно рассказывала, что ждет Великобританию после смерти королевы Елизаветы.