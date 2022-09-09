Выпуск британских монет и банкнот, на которых размещен портрет умершей королевы Великобритании Елизаветы II, будет прекращен.

Как сообщает The Guardian, их заменят на новые деньги с изображением короля Карла III.

Издание пишет, что замена нынешних банкнот их вариантами с изображением головы нового монарха займет не менее двух лет.

Что касается монет, то скорее всего, этот процесс будет еще более длительным.

Ранее "Страна" писала, что Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.

"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале (шотландском замке, который расположен на берегу реки Ди, в области Абердиншир, частной резиденции английских королей в Шотландии - Ред.) Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра. Четверг, 8 сентября 2022 г.", - - сообщил о смерти сайт королевской семьи.

Новый британский монарх взял имя Карл III (Charles III). Он был наследником британского престола - принцем Уэльским - 64 года.