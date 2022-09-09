Королеву уберут с денег. Фото: kharkov.ua

Выпуск британских монет и банкнот, на которых размещен портрет умершей королевы Великобритании Елизаветы II, будет прекращен.

Как сообщает The Guardian, их заменят на новые деньги с изображением короля Карла III.

Издание пишет, что замена нынешних банкнот их вариантами с изображением головы нового монарха займет не менее двух лет.

Что касается монет, то скорее всего, этот процесс будет еще более длительным.

Скриншот The Guardian

Ранее "Страна" писала, что Елизавета II умерла в возрасте 96 лет.

"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале (шотландском замке, который расположен на берегу реки Ди, в области Абердиншир, частной резиденции английских королей в Шотландии - Ред.) Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра. Четверг, 8 сентября 2022 г.", - - сообщил о смерти сайт королевской семьи.

Новый британский монарх взял имя Карл III (Charles III). Он был наследником британского престола - принцем Уэльским - 64 года.

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