Король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к нации.

Обращение нового короля опубликовано в Twitter.

Речь короля была записана несколькими часами раньше в Голубой гостиной Букингемского дворца. Она практически полностью посвящена его матери, королеве Елизавете II.

Король заявил, что вся жизнь Елизаветы II была наполнена служением британским подданным.

Карл III отметил, что его мать взошла на трон, когда Британия еще ощущала на себе последствия Второй мировой войны и жила старыми представлениями о мире.

В ходе её правления британское общество менялось, соединив в себе людей множества национальностей и вероисповеданий. Менялись и принципы управления государством.

Однако, подчеркнул король, принципы и ценности британской монархии, англиканской церкви, те традиции и свободы, что лежат в основе парламентского правления, должны и будут оставаться незыблемыми.

Карл III обратился ко всем подданным Великобритании и пообещал, что в течение всей своей жизни будет служить им "с верностью, уважением и любовью", руководствуясь устоями британской Конституции.

"Моя жизнь и жизнь моей семьи, конечно, изменится," - сказал король.

Он признал, что больше не сможет в таком объеме, как раньше, заниматься благотворительностью, но выразил уверенность, что начатые им проекты будут переданы в хорошие руки.

Он поблагодарил свою жену Камиллу, с которой состоит в браке уже 17 лет, и пообещал, что она будет с достоинством нести обязанности королевы-консорта.

Он упомянул, что титулы принца и принцессы Уэльских теперь будут носить его старший сын, следующий наследник престола принц Уильям и его супруга Кэтрин.

Младшему сыну, принцу Гарри, и его жене Меган он пожелал "счастливой жизни за океаном".

В заключение Карл III сказал, что на следующей неделе состоятся похороны Елизаветы II. От своего имени, от имени королевской семьи и британского народа он может сказать матери главное слово: "спасибо".

"Да хранят ангелы твой покой," - завершил свою речь король.

“Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.”



His Majesty The King addresses the Nation and the Commonwealth. pic.twitter.com/xQXVW5PPQ2