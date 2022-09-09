Британский король Карл III объявил своего сына принца Уильяма принцем Уэльским, что означает первое место в престолонаследовании.

Об этом новый король заявил в своем обращении к нации и Содружеству.

“Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.”



His Majesty The King addresses the Nation and the Commonwealth. pic.twitter.com/xQXVW5PPQ2 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 9, 2022

Титул принца Уэльского носил сам Карл III до того, как взошел на престол. До смерти королевы Елизаветы II его именовали принц Уэльский Чарльз. Его сыновья также именовались принцами Уэльскими, но только номинально. Сейчас Уильям получил этот титул официально.

В случае, если он взойдет на престол то скорее всего возьмёт имя Вильгельм.

Карл также выразил любовь сыну принцу Гарри и его американской супруге Меган Маркл, которые "продолжают устраивать свои жизни за рубежом".

Известно, что после смерти королевы Елизаветы II её сын Чарльз, который стал королем Карлом III, будет также правителем ещё 14 государств: Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Белиза, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки.

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