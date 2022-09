Британский король Карл III объявил своего сына принца Уильяма принцем Уэльским, что означает первое место в престолонаследовании.

Об этом новый король заявил в своем обращении к нации и Содружеству.

“Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.”



