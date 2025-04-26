Американский президент Дональд Трамп назвал "нелепой" идею вернуть Украине все потерянные территории.

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth, критикуя статью газеты The New York Times.

По словам Трампа, газета призвала вернуть Украине территории, включая Крым, "и выполнить другие нелепые требования".

В этом контексте он заявил, что Крым России "сдавали" бывшие президенты США Барак Обама и Джо Байден, однако газета об этом не пишет. При этом Трамп раскритиковал российские обстрелы Украины и снова начал грозить России санкциями.

"Не было абсолютно никакой причины, чтобы Путин последние несколько дней обстреливал ракетами мирные районы, города и посёлки. Это заставляет меня думать, что, возможно, он вовсе не хочет заканчивать войну - он просто тянет время со мной и должен быть наказан по-другому - например, через "банковские меры" или "вторичные санкции"?" - говорится в сообщении.

Напомним, на днях Трамп критиковал Украину и ее президнта Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне и отказ подписать ресурсную сделку.

При этом в Министерстве иностранных дел Украины обозначили три "красных линии" на мирных переговорах, первая из которых - непризнание Украиной своих территорий российскими.