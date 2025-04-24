Ключевые страны европейского пространства в целом согласны с урегулированием военного конфликта Москвы и Киева, по итогу которого Украина уступит некоторые свои территории РФ.

Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Так, Британия, Франция и Германия "пытаются найти пространство для сделки, которая не приведёт к тому, что Украина будет вынуждена нарушать все свои красные линии, но может повлечь за собой некоторое движение Киева в сторону уступки территории в качестве конечной точки переговоров".

При этом крупнейшие страны ЕС против официального признания суверенитета России над Крымом, и на это опирается Киев.

"Зеленский, заручившись поддержкой европейских столиц, последовательно отказывается официально признать суверенитет России над какой-либо территорией Украины", – говорится в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что от Банковой никто не требует признавать Крым российским. Судя по публикациям в СМИ, Белый дом планирует односторонне сделать это в рамках своего плана мирного урегулирования российско-украинского конфликта. То есть, ни от Украина, ни от Европы никаких решений относительно Крыма принимать не требуется.

Напомним, "Страна" разбиралась, на сколько близка креальности информация СМИ, что Трамп требует от Украины признать Крым российским.