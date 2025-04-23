Глава Офиса президента Андрей Ермак все же встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом на переговорах в Лондоне.

Об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале и публиковал фото с Келлогом.

"Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира. Выражали надежду, что это соответствует видению президента США Дональда Трампа", - заявил глава Офиса президента.

Судя по всему, на этой встрече не было представителей европейских стран. Присутствовала только украинская делегация.

Напомним, сегодня Трамп раскритиковал Зеленского после срыва переговоров на высоком уровне и обвинил его в затягивании войны.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отказались ехать в Лондон после фактического отказа Украины утвердить план Трампа по окончанию войны.

Детальнее в том, что происходит на переговорах в Лондоне, мы разбирались в нашем итоговом материале.