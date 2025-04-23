"Донесли свою позицию". На переговорах в Лондоне Ермак встретился с Келлогом. Фото
Глава Офиса президента Андрей Ермак все же встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Китом Келлогом на переговорах в Лондоне.
Об этом Ермак сообщил в своем телеграм-канале и публиковал фото с Келлогом.
"Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира. Выражали надежду, что это соответствует видению президента США Дональда Трампа", - заявил глава Офиса президента.
Судя по всему, на этой встрече не было представителей европейских стран. Присутствовала только украинская делегация.
Напомним, сегодня Трамп раскритиковал Зеленского после срыва переговоров на высоком уровне и обвинил его в затягивании войны.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отказались ехать в Лондон после фактического отказа Украины утвердить план Трампа по окончанию войны.
Детальнее в том, что происходит на переговорах в Лондоне, мы разбирались в нашем итоговом материале.