Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о ходе сегодняшних переговоров в Лондоне.

Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

О чем конкретно договорились стороны, он не сообщил, а только перечислил, с кем говорили члены украинской делегации. Интересно, что в числе участников встречи он не упомянул спецпредставителя США Кита Келлога. Исходя из опубликованной Ермаком информации, встреча прошла вообще без представителей Вашингтона.

"Сегодня в Лондоне мы провели важную встречу с советниками по национальной безопасности и внешней политике стран - участниц коалиции желающих. От Украины приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и я как руководитель Офиса президента. Со стороны Великобритании – советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, со стороны Франции – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, от Германии – советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Плэтнер. Это уже вторая встреча - предыдущая прошла в Париже. Сегодня мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине", - написал Ермак.

По его словам, Киев "предан мирным усилиям президента США Дональда Трампа".

Также он добавил, что стороны "договорились о дальнейших регулярных консультациях".

Напомним, в Лондоне отменили переговоры об Украине на уровне министров. Их заменили эксперты.

Подробнее о том, что происходит вокруг переговоров в британской столице, мы писали в отдельном материале.