Если судить по сегодняшним публикациям в западных СМИ, переговоры в Лондоне находятся на грани провала, а США – на грани выхода из переговорного процесса по Украине.



По данным прессы, госсекретарь США Марко Рубио не поехал на встречу из-за заявления Владимира Зеленского, что Киев не признает Крым российским. Согласно другой версии, причина отказа Рубио участвовать во встрече – готовность Киева обсуждать в Лондоне только прекращение огня, а не весь мирный план Дональда Трампа, состоящий из семи пунктов. Напомним, вчера Зеленский сказал, что у украинской делегации в Лондоне есть мандат только лишь на заключение соглашения о прекращении огня.



Вторая версия выглядит более правдоподобной, так как, согласно плану Трампа, от Украины никто не требовал признавать Крым российским. Его российский статус собирались признать США, а Киеву предлагали просто принять это к сведению.



А вот отказ Украины в целом принять план Трампа – более вероятная причина снижения уровня американского представительства на переговорах. К слову, другие страны свое представительство тоже снизили: на встрече не будет министров иностранных дел Германии и Франции.



Хотя, собственно, этот план никаких действий от Украины и не требует, кроме согласия на прекращение огня, которое Киев уже дал. Повторимся, российский статус Крыма должны признать только американцы. Также по нему только США снимают санкции с РФ. Украинским властям это может, конечно, не нравиться, но в любом случае это не их решения и они никак не могут на них повлиять. То же самое касается и блокирования вступления в НАТО: если США против членства Украины в Альянсе, то Киев ничего с этим сделать не может - только принять к сведению позицию Вашингтона.

Но безусловно, все эти действия имели бы стратегические последствия.

Признание американцами российского статуса Крыма открыло бы дорогу к признанию аннексии полуострова другими странами. Также де-факто (а со временем, возможно, и де-юре) были бы на международном уровне легализованы прочие территориальные захваты РФ в Украине.



А снятие всех американских санкций, введенных с 2014 года, фактически вернуло бы полноправное участие России в мировых экономических отношениях. И было бы лишь делом времени, когда при очередном голосовании часть стран ЕС заблокируют продление европейских санкций против Москвы.



Правда, Россия не реализовала бы в такой ситуации свои максималистские цели - например, контроль над всей территорией четырех украинских областей. Однако при нынешнем соотношении сил на фронте они и так не достижимы без сверхусилий и огромных жертв со стороны российского общества, государства и экономики: мобилизации миллионов людей, полного перевода промышленности на военные рельсы, резкого затягивания поясов населением. К тому же положение российской экономики и бюджета при нынешних ценах на нефть и без того непростое.



Что взамен получает Украина? Сохранение суверенитета над оставшейся частью территории. И, хотя США отказались давать гарантии безопасности Украине и европейским миротворцам, без чего их ввод в Украину малореален, никто не будет накладывать ограничения на численность и вооружения ВСУ, которые и останутся главной гарантией безопасности Украины, минимизируя вероятность новой войны.

То есть предлагаемая американцами сделка хотя и дает большие преимущества России, однако и для Украины совсем не выглядит капитулянской.



Но украинские власти изначально вообще были против завершения войны по линии фронта. Согласно официальным заявлениям, они считали, что время в войне работает на Украину, по неофициальной версии – хотят и дальше осваивать огромные бюджеты и жестко контролировать все процессы в стране, опираясь на режим военного положения.

Именно отказ Зеленского завершать войну по линии фронта и стал главной причиной скандала во время встречи с Трампом в Овальном кабинете, после чего американцы прекратили всю военную помощь Украине, что стало для Киева шоком.

Зеленский был вынужден написать Трампу покаянное письмо, согласиться на прекращение огня и после этого не выражать открыто свое несогласие с планами Трампа и идти в направлении перемирия, понимая, что любое отклонение от этого пути означает прекращение американской помощи, а возможно, и более жесткие меры воздействия в виде санкций.

Тем более что Вашингтон на прошлой неделе уже дал понять, что может полностью выйти из украинских дел, если в ближайшее время не удастся договориться о прекращении огня. Большинство наблюдателей восприняли это как угрозу в первую очередь Киеву оставить его без поддержки в случае отказа от предложений Вашингтона, озвученных в Париже.

Однако в украинской власти было и есть течение, которое считает, что Украина может вести войну и без американской помощи, опираясь лишь на Европу. Это течение подбадривают некоторые европейские страны и в целом противники Трампа на Западе, которые не хотят, чтобы он имел успех в деле завершения войны в Украине, который сможет записать в качестве своей главной победы в первые 100 дней президентства. Содержащиеся в плане Трампа неприятные для Киева положения они сейчас используют, чтобы убедить Зеленского отвергнуть предложения Вашингтона и продолжать войну. Собственно, последние статьи в западных СМИ, в которых план Трампа выставляют чуть ли не капитуляцией Украины, – часть этой кампании.



Правда, есть огромные сомнения в том, что Европа сможет заменить американскую поддержку и вообще оказать сколько-нибудь серьезную помощь, в чем и сами европейцы откровенно признаются. Судя по всему, у Зеленского эти сомнения тоже до недавних пор присутствовали. Поэтому он и вынужден был соглашаться с Трампом в отношении перемирия и других вопросов.



Изменилась ли сейчас его позиция, станет понятно по итогам переговоров в Лондоне, которые, с учетом всего сказанного выше, будут иметь ключевое значение для дальнейшего развития событий.



Если они провалятся, то реален риск, что диалог по прекращению огня в Украине вообще будет прерван и война продолжится, но уже без поддержки американцами Киева.

Однако если это произойдет из-за отказа украинской власти поддержать план Трампа, то есть вероятность, что Вашингтон продолжит восстанавливать отношения с Москвой, уже не обращая внимание на войну в Украине.