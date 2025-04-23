Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон откажется от посредничества между РФ и Украиной, если не получит положительного ответа. Видимо, он имеет в виду ответ на американские условия установления мира, изложенные в опубликованном СМИ плане урегулирования конфликта.

Его слова приводит издание Clash Report.

По заявлению Вэнса, и Россия, и Украина должны уступить в территориальных вопросах.

"Мы откажемся от посредничества между Россией и Украиной, если не получим положительного ответа. Мы представили четкое и справедливое предложение как россиянам, так и украинцам", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио также говорил, что если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, США отойдут от своих посреднических усилий по установлению мира.

При этом американская газета The New York Times пишет, что Рубио не поехал в Лондон на переговоры с Украиной, потому что украинский президент Владимир Зеленский отверг предложения США по Крыму.

В свою очередь спецпредставитель президента США Кит Келлог поддержал заявления Рубио и главы Белого дома Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из участия в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.