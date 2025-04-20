Спецпредставитель президента США Кит Келлог поддержал заявления госсекретаря Марко Рубио и главы Белого дома Дональда Трампа о возможном выходе Вашингтона из участия в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

Заявление об этом было сделано в ходе интервью спецпредставителя телеканалу Fox News.

Он заявил, что у Трампа "устали" от войны в Украине.

Спецпредставитель президента США отметил, что такие высказывания звучат жестко.

"Но так и должно быть. Потому что мы устали от того, что происходит. У нас слишком много других проблем в мире, в которые должны быть вовлечены США. Эта война длится слишком долго", - заявил Келлог.

Напомним, в этом же интервью Кит Келлог заявил, что США, Европа и Украина должны зафиксировать прекращение огня в ближайшее время.

"И именно поэтому мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы фактически зафиксировать это. И я думаю, что перед нами открываются огромные возможности", – сказал спецпредставитель Трампа.

Ранее "Страна" анализировала, что означают угрозы Вашингтона выйти из переговоров по Украине.