На встрече в Лондоне США, Европа и Украина должны "зафиксировать возможное прекращение огня в ближайшие сроки".

Об этом заявил спецпредставитель американского президента Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

Келлог рассказал, что на встрече в Париже говорили о возможном прекращении огня в ближайшие сроки.

"И именно поэтому мы возвращаемся в Лондон на следующей неделе, чтобы фактически зафиксировать это. И я думаю, что перед нами открываются огромные возможности", – сказал он.

Напомним, в Лондоне на следующей неделе должны встретиться участники недавних парижских переговоров – то есть представители Вашингтона, Брюсселя и Киева.

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