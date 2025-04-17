Украина соглашается с тем, что перемирие - это первый этап на пути к миру.

Об этом написал в своем телеграм-канале глава украинской делегации на переговорах в Париже Андрей Ермак.

"Мы отметили приверженность мирным усилиям, совместно с США, европейскими и другими партнерами, стремление завершить войну как можно быстрее. В очередной раз подчеркнули, что необходимо самое полное прекращение огня, на которое Украина согласилась еще 11 марта в Джидде. Мы провели конструктивную и позитивную дискуссию относительно путей полного прекращения огня и дальнейшего процесса достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира", - заявил Ермак.

Также он отметил, что на встрече с представителями Франции, Великобритании и Германии все "согласились, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым этапом на пути к устойчивому миру в Украине и обменялись мнениями по практической реализации этого этапа".

Подробно о том, что значат сегодняшние переговоры в Париже, мы писали в отдельном материале.