Соратники Дональда Трампа госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф прибыли в Париж, чтобы надавить на президента Франции Эмманюэля Макрона в его позиции относительно Украины и Палестины.

Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

По данным издания, США недовольны двумя инициативами Парижа: возможной отправкой европейских сил в Украину после прекращения огня и перспективой признания Францией палестинского государства. Обе идеи раздражают Вашингтон, а Франция, по мнению Blick, стала камешком в ботинке Трампа.

Также в публикации отмечается, что у США есть рычаги влияния, включая нераскрытые детали контактов с Владимиром Путиным и возможное прекращение военной и разведывательной поддержки Украины.

"Европейцы в настоящее время не готовы заменить эту решающую помощь. Это их ахиллесова пята. Поэтому угроза развала украинского фронта серьезна, если военное сотрудничество с США будет прекращено. Для Франции и Евросоюза, столкнувшихся с экономическими трудностями, вызванными торговой войной Трампа, это была бы очень плохая новость", - говорится в статье.

Между тем у Макрона сообщили первые детали встречи с Рубио и Уиткоффом. В заявлении Елисейского дворца сказано, что дискуссия была сосредоточена на мирных переговорах, направленных на прекращение войны в Украине, после недавнего обмена мнениями между Макроном и Трампом, а также на работе "коалиции желающих".

Значение переговоров в Париже

Вообще встреча в Париже Уиткоффа и Рубио с европейскими лидерами, а также с украинской делегацией во главе с Андреем Ермаком может иметь большое значения для переговорного процесса о завершении войны в Украины.

Показательно, что в переговорах участвует Уиткофф, который на прошлой неделе общался с Путиным об Украине и заявил о достижении взаимопонимания с РФ, намекнув, что оно может касаться статуса пяти украинских областей, об аннексии которых объявила Москва. Кроме того, он сказал, что "мы стоим на пороге чего-то большого".

То есть не исключено, что американцы представят Украине и европейцам те условия, о которых шла речь во время переговоров Путина с Уиткоффом, и попытаются их согласовать, чтобы выйти на прекращение огня, а затем и на мирное соглашение. Кроме того, как известно, Кремль выступает категорически против отправки европейских миротворцев в Украину после завершения огня. Возможно, намерение зарубить эту идею появилось у Вашингтона как раз после встречи Уиткоффа и Путина, на которой отсутствие войск стран НАТО на территории Украины могло быть выставлено как одно из условий согласия РФ на прекращение огня.

Не исключено также, что американцы обсудят в Париже и вопрос европейских санкций против РФ, отмена части которых может быть одним из условий перемирия.

Наконец, СМИ продолжают писать, что Трамп не отказался от идеи достигнуть прекращения огня до конца апреля. Так, журнал The Economist сообщил, что глава Белого дома до сих пор намерен установить перемирие в Украине в течение первых 100 дней своего президентства.

"Он обещал закончить войну в Украине в течение дня. Теперь, говорят инсайдеры, Дональд Трамп надеется добиться прекращения огня в течение своих первых 100 дней — то есть к концу этого месяца", - говорится в публикации.

И хотя для внешних наблюдателей складывается впечатление тупика, в который зашли переговоры о перемирии, судя по происходящему в Париже, а также по другим признакам (например, по отказу США проголосовать за резолюцию ООН с осуждением российской агрессии и по блокировке резолюции G7 с осуждением российского удара по Сумам), процесс все же поставлен на паузу. И Вашингтон ещё надеется договориться с Москвой о прекращении огня в ближайшее время, на что Украина уже дала свое согласие. Другой вопрос, удастся ли согласовать условия перемирия между Украиной и РФ и будет ли взаимопонимание в отношении подходов между Штатами и Европой.

Переговоры в Париже, возможно, и покажут, насколько все это реалистично.