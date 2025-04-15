Заявление спецпредставитель президента США Стива Уиткоффа о том, что после переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным приближается сделка о завершении войны в Украине, многих удивило. Ведь судя по ситуации на фронте и прочим признакам, перспективы близкого мира вроде бы не просматриваются.



Однако важно понимать общий мировой контекст и стратегию Дональда Трампа, в которую вписаны переговоры об Украине.



Несмотря на шок от введения Вашингтоном пошлин, в них, как мы уже писали, есть своя логика. Она связана со стремлением ликвидировать внешнеторговый дефицит США, который приводит к росту госдолга и создает огромные риски для американских финансовой и экономической систем.

Поэтому Трамп и предлагает всем странам сделку: либо покупайте больше американских товаров и получайте за это доступ на рынок США, либо против вас будут введены пошлины. Китай сразу ввел ответные пошлины, и поэтому США продолжают с ним торговую войну. Но многие другие страны изъявили желание договариваться, в том числе в Евросоюзе. И уже обсуждаются проекты закупок у США европейцами оружия на сотни миллиардов долларов, а также увеличение поставок энергоносителей из Штатов, чтобы возместить дефицит американо-европейской торговли.



Однако Китай ведет свою игру, пытаясь создать антиамериканский альянс. Эта игра ведется и с Европой. И в КНР Трамп сейчас видит главную угрозу, в сравнение с которой меркнет все остальное.

Стратегическая устойчивость Китая и его экономки обеспечивается кроме прочего расширением торговых связей с РФ и доступом к российским природным ресурсам. Причем доступом по суше, который американцы никак не смогут перекрыть в случае обострения ситуации - в отличие от морских путей. Плюс Россия - единственная страна в мире, имеющая сопоставимый с американским арсенал ядерного оружия, что делает для США невозможным военное решение вопроса с любым альянсом, в котором будет находится РФ.

Соответственно, задача Трампа не допустить дальнейшего укрепления связей России и Китая, а в идеале – сделать Россию частью глобального Запада, который в таком случае превратится в "глобальный Север" - самодостаточное в военном и ресурсном отношении сообщество, способное определять всю мировую геополитику на десятилетие вперед.



Это означает радикальное изменение американского подхода, который ранее заключался в отказе рассматривать путинскую Россию партнером и союзником Запада и стремлении добиваться либо смены власти в Москве, либо контролируемого распада РФ через ее преобразование в конфедерацию с расширением прав регионов. И нынешняя война в Украине виделась не как проблема, а как способ достижения указанных целей, а также укрепления связей с США европейцев, напуганных российским вторжением.



Впрочем, еще до прихода к власти Трампа подобная стратегия начала буксовать. Перспективы нанесения поражения РФ, которое могло бы привести к смене власти в Кремле или к распаду России, становились все более призрачными после неудачи контрнаступления ВСУ и провала мятежа Евгения Пригожина, а риски продолжения войны возрастали. В первую очередь речь идет о риске втягивания в нее западных стран с угрозой начала ядерной войны и дальнейшего укреплении антиамериканского альянса РФ и Китая.

Поэтому изменение западных подходов к войне и к отношениям с РФ, вероятно, произошло бы, даже если Трамп не победил на выборах. Но его приход к власти и сосредоточение на "китайской угрозе" резко ускорили такой разворот.

Однако для реализации стратегии Трампа, направленной на прочное пристегивание Европы к США, ее принуждении покупать больше американских товаров и на отрыв России от Китая и превращение ее в союзницу Запада мешают как минимум четыре главных препятствия.

Первое – Великобритания. Мы уже писали о скрытом геополитическом противостоянии Лондона и Вашингтона. В условиях нарастающей геополитической неопределенности британцы пытаются восстановить свое влияние в мире, создавая альянсы с разными региональными игроками. Например, с Турцией. Потенциально альянсы возможны с Украиной, Польшей и Прибалтикой. Причем с последними - на базе противостояния с РФ, что прямо противоречит линии Трампа. Правда, в силу экономической и военной слабости нынешней Британии ее возможности вести свою геополитическую игру ограничены. Но Лондон может создавать серьезные сложности Вашингтону в реализации его стратегии. Например, через блокирование судоходства в российские порты в Балтийском море (о чем говорят все чаще), что Россия может расценить как акт объявления войны и что поставит РФ и НАТО на грань вооруженного конфликта.

Второе препятствие – нарастающее внутреннее противостояние внутри Запада между правоконсервативными кругами во главе с Трампом и леволиберальными элитами, которые представляют Демпартия США и правящие круги крупнейших стран Европы. Для них Трамп - это "фашист" и "диктатор". А потому они не хотят, чтобы он добился успехов в своей стратегии, так как это резко укрепит его положение в США и увеличит влияние в Европе его правых союзников. Тем более они не хотят вступать в какое-либо партнерство с Путиным. Правда, с учетом зависимости Европы от США в военном плане, европейцы пока опасаются открыто вступать в конфликт с Трампом, но нарастающая неприязнь ощущается сильно и некоторые тревожные для Вашингтона звоночки уже прозвучали. Например, ЕС утвердил введение ответных пошлин на американские товары, которые были остановлены только после того, как Трамп взял паузу с тарифами на 90 дней. Также европейцы с ходу не отбрасывают предложения Китая начать переговоры о координации торговой политики и пытаются вести свою линию в отношении Украины, хотя пока и осторожно из-за все той же военной зависимости от Штатов.



Третье препятствие – Россия. Понимая значение РФ для стратегии Трампа, Путин может выставить слишком много условий своего согласия на мир, которые США выполнить просто не смогут или не захотят. Кроме того, вообще не очевидно, что он готов создавать какие-либо альянсы с Западом. Судя из его заявлений и действий, он видит Россию самостоятельным центром силы, а не младшим партнером Китая или США, предпочитая балансировать на противоречиях между ними и извлекая свою выгоду (как это делает, например, Турция во время войны в Украине). Кроме того, ни у кого нет уверенности, что политику Трампа продолжит следующий президент США, который в состоянии обнулить все достигнутые договоренности. Да и входить в конфронтацию со своим крупнейшим соседом Китаем для России опасно. Тем более, нет никакой уверенности в том, что США одержат победу в торговой войне с КНР. Это, кстати, объясняет выжидательную позицию многих стран мира, которые следят за тем, кто одержит верх в американо-китайском противостоянии.

В то же время не исключено, что Путин может согласиться на остановку войны в Украине, если договорится с Трампом об условиях и придет к выводу, что продолжение войны для РФ несёт больше рисков, чем возможностей, мешая сосредоточиться на более интересных и менее рискованных геополитических направлениях.

При этом после завершения войны Кремль продолжит вести свою линию, которая может и не совпадать с линией американцев.

Четвертое препятствие - Украина. Проблема пока потенциальная, однако может проявиться, если Владимир Зеленский вдруг решит открыто выступить против Трампа, сыграв на стороне политических противников президента США на Западе. Как показали последствия скандала в Овальном кабинете, конфликт с Трампом для Украины крайне опасен, так как чреват прекращением американской военной помощи. И хотя европейские лидеры и сторонники демократов США энергично словесно поддержали Зеленского, на практике ничем компенсировать прекращение поставок оружия и разведданных из США не смогли. И в итоге Зеленский был вынужден написать "покаянное письмо", признав лидерство Трампа, а затем и согласиться на прекращение огня по линии фронта, хотя ранее резко выступал против этого. Будет ли и дальше Зеленский поддерживать курс Трампа, вопрос открытый. Уже появляются сигналы о нарастающих разногласиях Киева и Вашингтона, в частности, по поводу сделки о недрах. Трамп снова начал критиковать Зеленского. Кроме того, еще не известно, какие условия он выдвинет Киеву после завершения войны и примет ли их Зеленский, особенно если среди них будет его уход с поста президента. При нарастании конфликтов нельзя исключать, что отношения Украины и США вновь подойдут к грани полного разрыва, а Зеленский сделает ставку на врагов Трампа внутри Запада, став одним из центральных элементов антитрамповской коалиции. И подобно тому, как ранее противоречия вокруг Украины разрушили российско-европейские отношения, так и теперь "разворот Зеленского" (если таковой произойдет) может окончательно расколоть США и ЕС. Для самой Украины это чревато катастрофическими последствиями. Помимо России Киев получит врага в лице еще и Штатов. А вот приобретет ли он надежных союзников, неизвестно. Европа прямо признает, что не сможет самостоятельно вытянуть военную поддержку Украины без США. Да и в самом ЕС нет единства относительно Трампа и политики в отношении Украины. От далекого Китая поддержка вряд ли придет: для Пекина отношения с Москвой в условиях противостояния с Америкой намного важнее, чем с Киевом. То есть разрыв с Вашингтоном может привести к резкому ослаблению внешней поддержки Украины и, соответственно, ухудшению позиций на поле боя и в переговорном процессе. Поэтому Зеленскому сейчас нет резона бить горшки с Трампом. С другой стороны, начинать перепалку в Овальном кабинете никакого смысла тоже не было. Так что варианты развития событий могут быть разные. Хотя согласно базовому сценарию Зеленский, безусловно, рвать отношения с Вашингтоном не собирается, а сделает ставку на то, что Путин откажется прекращать огонь, Трамп за это на него разозлится, усилит давление на РФ и продолжит помогать Украине.

Но в целом, как видим, новая геополитическая реальность с резким усилением противоречий между крупными державами и внутри Запада создает для Киева огромные риски. Что повышает важность для Украины скорейшего завершения войны.