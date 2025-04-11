Вчера лишь шесть стран из 30 участников коалиции желающих выразили готовность отправить войска в Украину.

Об этом сообщило AFP.

Европейские чиновники рассказали агентству, что в число готовых послать своих военных входят Великобритания, Франция и страны Балтии.

Шведский министр обороны Пол Юнсон рассказал о наличии нескольких вопросов, которые следует прояснить прежде, чем будут взяты обязательства.

"Хорошо было бы понять, что повлечет за собой эта миссия, и что мы будем делать: будем мы поддерживать мир, сдерживать или выступать силами успокоения", – сказал Юнсон.

Тем временем Bloomberg объяснило, что коалиции желающих мешает дальше двигаться отсутствие американских гарантий защиты для миротворцев в случае их столкновения с российскими войсками. Коалиция желающих, возглавляемая Великобританией и Францией, рискует забуксовать, поскольку она не смогла получить никаких твердых обязательств от Белого дома предоставления гарантий безопасности, сказали журналистам люди, знакомые с вопросом.

Министры обороны этой группы собирались 10 апреля на фоне дебатов между Лондоном и Парижем о том, нужны ли миротворческим силам подпорки со стороны США, сообщили анонимные источники. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что такие силы будут жизнеспособны только при наличии гарантий безопасности со стороны США.

Сегодня The Telegraph сообщила, что переговоры коалиции желающих провалились. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам сказала, что последние переговоры в рамках коалиции желающих не дали ясности относительно того, как именно будет работать планируемая операция.

Каллас спросили, прояснились ли неясности в отношении застопорившихся планов после переговоров в четверг. Она ответила: "Нет. У разных государств-членов разные мнения, и обсуждения всё ещё продолжаются".

Её комментарии прозвучали после того, как министр обороны Великобритании Джон Хили охарактеризовал потенциальные планы создания европейской миротворческой силы для контроля за прекращением огня как хорошо проработанные.

Издание отмечает, что около 200 военных стратегов из 30 стран работают над созданием стратегии защиты украинского неба и морей, а также обеспечения мира на суше. Однако до сих пор не достигнуто политическое соглашение о деталях потенциальной миссии, в рамках которой британские войска могли бы быть размещены на территории Украины на срок до пяти лет.

О том, что Европа намерена создать коалицию доброй воли, что будет контролировать мирный процесс, ожидаемый между Киевом и Москвой, британцы объявили в начале марта.

Первая ее встреча состоялась в конце марта.