После вчерашнего саммита в Париже отправка европейских миротворцев в Украине остается под вопросом. Об этом пишет Le Monde.

Никакого решения принято не было. Было только решено направить "в ближайшие дни" франко-британскую военную "миссию" в Украину, чтобы "в течение трех-четырех недель" получить более четкую "схему" потребностей. Это будет "многопрофильная команда со специалистами по доктрине, кадрам и обучению", уточнил Генштаб Франции газете.

"Несмотря на громкие заявления Лондона и Парижа о том, что они полны решимости, как никогда прежде, проект, похоже, забуксовал", - пишет издание и отмечает, что многие страны не хотят участвовать в миротворческой инициативе.

"Большой риск заключается в том, что после всех громких заявлений и утверждения принципа гарантий безопасности для Украины, гора родит мышь", - заявил Эли Тененбаум, директор центра исследований безопасности Французского института международных отношений.

Напомним, президент Владимир Зеленский вчера заявил, что обсуждение вопроса западных миротворцев "идет не очень активно".

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