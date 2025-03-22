Китай может принять участие в миротворческой миссии для Украины. Такой вариант рассматривают в Брюсселе.

Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.

По информации, китайские представители провели в столице Бельгии неофициальные консультации, в ходе которых интересовались, как европейские страны отнесутся к такому сценарию.

Дипломаты отмечают, что участие Китая могло бы способствовать повышению приемлемости миротворческой миссии для России.

"Присоединение Китая к "коалиции желающих" могло бы повысить вероятность того, что Россия согласится на присутствие миротворцев в Украине", - заявили в дипломатических кругах Брюсселя.

Подчеркивается, что в настоящее время этот вопрос остается "чрезвычайно чувствительным".

Что именно происходит с темой введения миротворцев после урегулирования конфликта, мы анализировали в отдельном материале.

Напомним, председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин отказался ехать на юбилейный саммит ЕС – Китай, что пройдет в столице Бельгии Брюсселе.