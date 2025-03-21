Анализируем итоги 1122-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне продвинулись в Курской области, пишет украинский военный паблик Deep State. Судя по его карте, они взяли Рубанщину к юго-западу от Суджи и штурмуют Гоголевку.

О взятии Рубанщины паблики РФ сообщали еще несколько дней назад. Сегодня об этом заявило российское минобороны.

Отметим, что это направление по дороге к украинской границе, в том числе - в сторону газоизмерительной станции "Суджа", которая горела сегодня ночью (о чем ниже).

Также россияне продвинулись к северу от Гуево. В целом они взяли еще 30 квадратных километров территории Курской области.

Сегодня в Курской области вблизи украинской границы была взорвана газоизмерительная станция "Суджа". Она расположена на территории, которую удерживает Украина.

Эта станция является точкой входа газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород", который ведёт через украинскую территорию в Европу. Напомним, что с 1 января 2025 года транзит российского газа через Украину остановлен.

В МИД России обвинили Украину в обстреле станции. Позже следственный комитет РФ открыл уголовное дело по этому поводу, утверждая, что ВСУ осуществили подрыв газораспределительной станции.

Российские паблики утверждают, что динамит был заложен в трубы и взорван, а остатки газа, которые там были, сдетонировали.

Украинский Генштаб заявил, что РФ сама обстреляла газоизмерительную станцию.

"Враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа". Эти обвинения безосновательны. Указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. Сегодня противник усилил спланированное деструктивное информационное влияние очередной провокацией - обстрелял этот объект из артиллерии", - сообщили в ГШУ.

Вопрос обстрела ГИС "Суджа" поднял тему моратория на удары по энергетике, на который согласились Путин и Зеленский.

Спикер Кремля Песков сегодня заявил, что приказ Путина по мораторию на удары по украинской энергетике продолжает действовать. При этом, по его словам, соотвествующие договоренности Трампа и Путина касались только энергообьектов, а не всей инфраструктуры.

"Несмотря на действия Киева (РФ обвиняет Украину в ударах по российской энергоинфраструктуре - Ред.) приказ верховного главнокомандующего действует, и российская армия воздерживается в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины в соответствии с той договорённостью, которая была достигнута между США и Россией", - заявил спикер Кремля.

Накануне Зеленский заявлял, что частичное перемирие, которое сейчас обсуждается, включает в себя мораторий не только на обстрелы энергетики, но и прочей гражданской инфраструктуры. В тоже время, как видим, в Москве говорят, что договоренности Путина с Трампом касаются только прекращения ударов по энергетике.

Вопрос о моратории на взаимные обстрелы будет обсуждаться в понедельник в Саудовской Аравии, где американцы проведут переговоры с украинской и российской делегациями.

А пока Россия наносит удары по Украине. Массовые прилеты были вчера по Одессе. По некоторым оценкам это был самый мощный обстрел города с начала полномасштабной войны. Как заявляют власти, были произошли пожары в торговом центре, магазинах, повреждена многоэтажка и гражданская инфраструктура. Также паблики писали, что прилеты были по территории одного из предприятий. Были отключения света в Приморском, Пересыпском и Киевском районах Одессы.

Подвешенные миротворцы

Вчера в Лондоне прошло очередное заседание "коалиции желающих" направить в Украину войска после завершения боевых действий. Прибыли 30 высокопоставленных военных руководителей из европейских стран и не только. США участия во встрече не принимали.

Британский премьер Стармер по итогам встречи заявил то же, что и до ее начала неделю назад - что планирование переходит в "оперативную фазу". "Но до сих пор неясно, сколько стран готовы отправить войска и как будет реализован план", - пишет британская газета The Telegraph.

Начальник Генштаба Польши Веслав Кукула, который принимал участие во встрече, расскзала, что там обсуждались разные варианты "международной миротворческой операции в Украине" после завершения войны. Но все это пока "на очень ранней стадии планирования".

"Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры в Украине, и пока она находится на очень ранней стадии планирования", - сказал Кукула.

При этом Польша отправлять своих солдат в Украину не намерена, но готова предоставить свои базы для них. Также ранее против идеи направления Киеву войск выступала Италия, заявляя, что тогда уже куда безопаснее будет распространить на Киев пятую статью НАТО о коллективной самообороне.

Это предложение Джорджии Мелони равносильно полному отказу Украине в прямой военной поддержке - хотя выглядит это как весьма желанный для Киева призыв принять Украину в НАТО (и примерно так это и трактуется в украинских медиа).

На деле Мелони призвала к тому, что вряд ли вообще осуществимо на данном этапе, поскольку главная сила НАТО - США - выступают против выдаче Украине каких-либо гарантий аналогичных 5-й статьей. Да и не только американцы. То есть эту часть предложения Италии можно вообще не учитывать - и в сухом остатке имеет лишь отказ отправлять войска в Украину.

Но вернемся к лондонской встрече. Bloomberg сообщает, что в гипотетический контингент для введения в Украину войдут авиация и флот. "По наиболее вероятному плану британские и французские миротворцы разместятся в основных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины. В Черном море планируется дислоцировать патрульные корабли и минные тральщики", – говорится в сообщении. Самолеты и дополнительные наземные части хотят разместить в Польше и Румынии.

При этом, по данным The Telegraph, тема самолетов и кораблей может быть реализована не вместе с наземными войсками, а вместо них. Издание пишет, что премьер Стармер "демонстрирует признаки смещения акцента с европейских "наземных сапог" для обеспечения мирного соглашения с Россией и вместо этого обращается к воздушной и морской поддержке для защиты Украины".

По всей вероятности, это связано с тем, что отправка наземных сил обрастает все большим количеством препятствий. Тогда как авиация и флот будут базироваться даже не в Украине, а в сопредельных странах.

Еще один признак того, что главные сторонники отправки войск в Украину начинают размышлять об альтернативных вариантах - предложение Макрона. По информации The Telegraph, он рассматривает возможность создания миротворческой миссии под эгидой ООН. Французский президент поднял эту тему на вчерашнем саммите Евросовета, где участвовал и генсек ООН Антониу Гутерриш.

При этом газета напоминает, что любые миротворческие силы ООН нуждаются в одобрении Совета Безопасности. "Поскольку и Россия, и потенциально США выступают против этого, перспективы выглядят призрачными", - пишет The Telegraph.

Мы уже рассказывали, почему тема европейских миротворцев, пусть и обрастает встречами, но по сути не сдвигается с места.

1. Резко против этого выступает Россия. То есть пока не просматривается варианта официально внести этот вопрос в мирные соглашения.

Другой вопрос, что многие трактуют европейские телодвижения не как попытку реально ввести войска в Украину - а как способ "завалить" переговоры США и России, которая на присутствие стран НАТО в Украине согласия не дает.

Но пока не совсем понятно, как Европа и Британия смогут это сделать, учитывая, что их нет за столом переговоров.

2. При этом сами США от темы миротворцев демонстративно отстранились, заявляя, что это дело Европы.

Формально Трамп даже не против их введения - но он ни разу не говорил, что считает это обязательным условием урегулирования. И прямо заявлял, что никакой военной поддержки европейским силам в Украине оказывать не станет. Также он отказал им в поддержке НАТО.

То есть, если несколько тысяч европейских военных окажутся в состоянии войны с Россией на территории Украины, США и остальное НАТО к ним на помощь не придут. И фактически это будет "односторонняя" война Лондона и Парижа с Москвой. Что очевидно в планы британцев и французов не входит.

3. Неясно, что вообще могут предметно планировать генералы на встречах в Лондоне - ведь до мирных соглашений, которые в теории могли бы включать миротворцев, еще очень далеко. Пока нет условий для заключения такого договора, поскольку позиции Киева и Москвы диаметрально противоположны. И вряд ли Европа сможет вообще начать формировать контингент, если нет даже набросков мирного договора.

4. Как написала "БиБиСи", у европейцев элементарно не хватает наземных сил.

"Есть проблема с генерацией сил, то есть с поиском достаточного количества личного состава и техники для этой миссии. У Британии, принимающей сегодняшнее совещание в Нортвуде, численность армии сейчас меньше, чем в любой период после наполеоновских войн", - пишет британская телерадиокомпания.

Поэтому, как пишет "БиБиСи", "несмотря на все усилия Великобритании и Франции, крах идеи миротворцев – совершенно реальная возможность".

Готовит ли Трамп смену власти в Украине?

С того момента как Владимир Зеленский выразил Дональду Трампу свои "сожаления" относительно перепалки в Белом доме, а украинская делегация в Саудовской Аравии поддержала план американцев по прекращению огня, тон президента США в отношении Зеленского значительно смягчился.

Трамп уже почти не прибегает к резким словам в его адрес, говорит о "хороших разговорах" с президентом Украины. Также из Вашингтона перестали идти требования выборов в Украине.

В кругах, близких к Банковой и в правящей партии "слуга народа" такую перемену засчитывают как свою "победу", заявляя, что Трамп снял вопрос о необходимости смены власти.

В тоже время в политических кругах есть и другая версия. Там говорят, что президент США смягчил свою позицию по отношению к Зеленскому из тактических соображений - чтоб Банковая не сопротивлялась процессу мирного урегулирования. Тем более, что Киев уже согласился на план США по прекращению огня.

Но, по этой версии, стратегически цель у Белого дома осталась прежней - переформатирование всей системы власти в стране. В том числе и с точки зрения необходимости долгосрочного мирного урегулирования и нормализации отношений с РФ. В Вашингтоне считают, что при президенте Зеленском ни того, ни другого достигнуто быть не может, а потому и хотят его поменять на иную фигуру, более соответствующую новым задачам.

О том, что от планов по смене власти в Украине Трамп не отказался, свидетельствуют и появляющиеся статьи в западной прессе об активных контактах окружения президента США (в том числе его сына и зятя) с украинской оппозицией, а также о том, что общий негативный настрой в отношении Зеленского в Вашингтоне не поменялся.

Поэтому в политических кругах распространена точка зрения, что, как только будет достигнуто решение о прекращении огня, запуская процессы подготовки к выборам.

Называется даже пошаговый план.

Первый этап - прекращение огня с отменой военного положения (либо его непродление после 9 мая, когда истекает срок действующего указа президента).

Второй этап - назначение на конец августа президентских выборов.

Третий этап - выборы президента.

Четвертый этап - подписание мирного соглашения с РФ и ратификация его в парламенте действующего созыва.

Пятый этап - проведение в конце октября выборов в Раду и в местные органы, завершение переформатирования системы власти в Украине.

Впрочем, план этот может реализоваться только в случае, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня (и даже тогда не факт, что Зеленский даст добро на запуск предвыборного процесса и не постарается продлить военное положение, чтоб отсрочить выборы).

Но удастся ли договориться о перемирии - пока под большим вопросом.

Впрочем, даже если прекращение огня сорвется, для Зеленского внутриполитическая ситуация проще не станет.

"Срыв договоренностей, в котором стороны однозначно обвинят друг друга, наверняка будет использован РФ и частью окружения Трампа, чтоб представить Зеленского как главное препятствие для мира. С учетом желания президента США наладить отношения с Россией, он может воспринять такую логику. И это ничего хорошего для Зеленского не предвещает. Даже ближайшее окружение окружение может начать его воспринимать также как и Януковича его окружение перед бегством в 20-х числах февраля 2014 года - как проблему, которая не дает урегулировать конфликт и прийти к замирению. И это не говоря уже о том, что затягивание войны несет свои огромные риски для Украины и лично для Зеленского", - говорит источник в политических кругах.

Подробнее о ситуации внутри Украины на фоне переговоров о прекращении огня читайте в статье журналиста "Страны" Дениса Рафальского.

На фоне возможных политических обострений в Украине, правоохранительный комитет Рады, контролируемый правящей партией "Слуга народа", одобрил законопроект, который дает Нацгвардии право использовать огнестрельное оружие против митингующих.

Как сообщает "Центр противодействия коррупции", новая редакция законопроекта №10311 позволяет Нацгвардии:

- применять огнестрельное оружие, в частности, для прекращения массовых беспорядков - без надлежащего предупреждения об этом самих митингующих;

- использовать резиновые и пластиковые дубинки, слезоточивый газ, а также электрошокеры в отношении участников беспорядков;

- маркировать нарушителей во время массовых беспорядков, например, краской;

- использовать беспилотники. Например, для наблюдения за митингующими;

По данным ЦПК, Рада собирается принять этот законопроект во втором чтении уже на следующей неделе.