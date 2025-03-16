Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин отказался ехать на юбилейный саммит ЕС – Китай, что пройдёт в столице Бельгии Брюсселе.

Об этом сообщает британское издание Financial Times.

Как говорится в статье, Евросоюз рассчитывал на личное присутствие китайского лидера, учитывая символическую значимость юбилея – 50 лет отношениям – но вместо Си Цзиньпина КНР будет представлять премьер-министр Ли Цян.

Издание напоминает, что своими словами Ли вызвал "бурю негодования" среди европейцев в прошлом году, когда поставил под сомнение, является ли Крым частью Украины. А также усомнился в суверенитете Латвии, Эстонии и Литвы.

"Его назначение на пост руководителя дипломатических отношений Китая с Европой было воспринято некоторыми комментаторами как ужесточение позиции Пекина", – пишет FT.

Также на саммите будет присутствовать Лу Шай, спецпосол КНР по европейским делам.

Встреча проходит на фоне напряжённости в отношениях Брюсселя и Пекина: ЕС обвиняет Китай в поддержке Москвы после начала полномасштабной войны против Украине, а также вводит ограничения на ввоз китайских электромобилей. Евросоюз также недоволен торговым дисбалансом: в 2023 году профицит Китая в совместной торговле составил 304,5 миллиардов евро. Брюссель требует от Пекина сокращения субсидий и обеспечения большей открытости рынка.

Ранее d The Wall Street Journal писалb, что президент США Дональд Трамп и Си могут отметить общий день рождения в Белом доме.

Напомним, в России сообщали, что Си Цзиньпин прилетит в Москву на 9 мая.