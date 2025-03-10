США и Китай обсуждают встречу президента страны Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня, который намечается на июнь, когда оба лидера будут отмечать дни рождения, -

сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, Вашингтон и Пекин начали обсуждение проведения "саммита по случаю дня рождения" в июне в США между президентом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Си родился 15 июня 1953 года, через семь лет после Трампа, который родился 14 июня 1946 года.

Обсуждение встречи проходит на фоне усиления торговых мер США против Китая.

Переговоры о потенциальной встрече в месяце, когда оба лидера празднуют дни рождения, сигнализируют о готовности обеих сторон привнести некоторую добрую волю в отношения на фоне торговой напряженности, считает издание.

Ранее Трамп обещал, что не будет пытаться влиять на внутреннюю политику России и Китая, что может сделать атмосферу "менее напряженной" и откроет возможности для дипломатии в треугольнике Вашингтон-Москва-Пекин.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп ожидает встреч с главой КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным, когда "все успокоится". Темами переговоров должны стать в том числе денуклеаризация и сокращение расходов на оборону вдвое.