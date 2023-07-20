Лидер Китая Си Цзиньпин встретился в Пекине с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, который помирил Штаты с Поднебесной.

Об этом сообщает CNN.

Встреча произошла на следующий день после того, как специальный представитель США по вопросам климата Джон Керри завершил свою поездку в Пекин с целью возобновления климатических переговоров Штатов с Китаем.

Во время своего визита в Пекин недавно отпраздновавший столетие Киссинджер также встретился с главным китайским дипломатом Ван И и министром обороны Ли Шанфу, который находится под санкциями США с 2018 года из-за закупки Китаем российского оружия.

Ранее не анонсированный визит Киссинджера совпал с поездкой Керри в Пекин, во время которой США и Китай возобновили климатические переговоры, замороженные почти на год.

Примечательно, что Керри, также бывший госсекретарь США, не получил аудиенции с Си, несмотря на то, что он является членом нынешней администрации президента Джо Байдена, и некоторые аналитики заранее предполагали такую встречу.

Киссинджер, заявивший, что находится в Пекине "как друг Китая", сыграл ключевую роль в прокладывании пути к установлению дипломатических связей США с КНР полвека назад во времена администрации Никсона.

Бывший дипломат посетил Китай более 100 раз, начиная с 1971 года.

Ранее Киссинджер заявил, что США и Китай - главная угроза миру и самому существованию человечества, так как взяли курс на конфликт друг с другом, и должны признать этот факт.

Он также считает, что Украину нужно принять в НАТО, чтобы она не начала новую войну с Россией.