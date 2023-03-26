Человечество на пороге новой "холодной войны" между США и Китаем, которая будет опаснее первой - Киссинджер
Человечество стоит на пороге новой "холодной войны", которая вот-вот начнется между США и Китаем и окажется более опасной, чем первая - между Западом и СССР.
Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью испанской газете El Mundo.
Киссинджер, которому 27 мая исполнится 100 лет, пояснил, почему борьба на сей раз будет небывало ожесточенной.
Все дело, по его мнению, в том, что обе страны обладают сопоставимыми экономическими ресурсами, а во время первой холодной войны такого не было.
На вопрос, следует ли воспринимать Пекин и Вашингтон противниками, он ответил положительно. При этом, он призвал не ждать, пока КНР вестернизируется - такого не будет.
Напомним, что именно Киссинджер в 70-х был одним из создателей союза США и Китая, благодаря которому КНР прошел через модернизацию.
Ранее стало известно, что Киссинджер поддержал вступление Украины в НАТО и призвал дать возможность России вернуться в мировую систему.
Прошлым летом Киссинджер объявил, что США находятся на грани войны с Москвой и Пекином из-за проблем, которые частично создали сами.
Также он предложил начать консультации о мире, базируясь на том, что судьбу Крыма и Донбасса решат либо переговоры, либо референдум. На это крайне негативно отреагировала Банковая.