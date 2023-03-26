Человечество стоит на пороге новой "холодной войны", которая вот-вот начнется между США и Китаем и окажется более опасной, чем первая - между Западом и СССР.

Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью испанской газете El Mundo.

Киссинджер, которому 27 мая исполнится 100 лет, пояснил, почему борьба на сей раз будет небывало ожесточенной.

Все дело, по его мнению, в том, что обе страны обладают сопоставимыми экономическими ресурсами, а во время первой холодной войны такого не было.

На вопрос, следует ли воспринимать Пекин и Вашингтон противниками, он ответил положительно. При этом, он призвал не ждать, пока КНР вестернизируется - такого не будет.

Напомним, что именно Киссинджер в 70-х был одним из создателей союза США и Китая, благодаря которому КНР прошел через модернизацию.

Ранее стало известно, что Киссинджер поддержал вступление Украины в НАТО и призвал дать возможность России вернуться в мировую систему.

Прошлым летом Киссинджер объявил, что США находятся на грани войны с Москвой и Пекином из-за проблем, которые частично создали сами.

Также он предложил начать консультации о мире, базируясь на том, что судьбу Крыма и Донбасса решат либо переговоры, либо референдум. На это крайне негативно отреагировала Банковая.