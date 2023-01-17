Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что членство Украины в НАТО будет "уместным" после того, как будет обеспечен мир.

Об этом сообщают UnHerd и CNBC.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе через Zoom, 99-летний политик сказал, что, хотя, он был против вступления Украины в НАТО до вторжения, теперь это желаемый результат.

"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас", - сказал он.

Но теперь, по его словам, "идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла".

При этом Киссинджер заявил, что России должна быть предоставлена возможность вернуться в международную систему после любого мирного соглашения в Украине, и диалог с РФ должен продолжаться.

Это, по его словам, "может побудить Россию переоценить свое историческое положение, которое представляло собой смесь влечения к культуре Европы и страха перед господством Европы".

"Это не должна быть война против существования России как таковой. Уничтожение России как государства, способного проводить собственную политику, откроет обширную территорию ее одиннадцати часовых поясов для внутреннего конфликта и вмешательства извне в то время, когда на ее территории находится 15 000 и более единиц ядерного оружия. Вот почему я выступаю за диалог с Россией, пока продолжается война, за прекращение боевых действий, когда будет достигнута довоенная линия. Я считаю, что это способ предотвратить эскалацию войны", - сказал Киссинджер.

Летом Киссинджер заявлял, что США находятся на грани войны с Москвой и Пекином из-за проблем, которые частично создали сами.

Также он предложил начать консультации о мире, базируясь на том, что судьбу Крыма и Донбасса решат либо переговоры, либо референдум. На это крайне негативно отреагировала Банковая.