Президент Польши Анджей Дуда 17 января в Давосе заявил, что страны НАТО могут сформировать для Украины бригаду танков Leopard, если государства согласятся передать свои машины.

"Мы собираем сообщество стран, которые предоставят Украине танки Leopard. Надеюсь, что к нам присоединятся союзники и мы сможем сформировать хотя бы бронетанковую бригаду", – цитирует заявление Дуды его канцелярия.

То есть, в таком случае речь может идти о количестве до 100 единиц техники.

Между тем, Испания пока не может передать Украине танки Leopard, которые имеются у Мадрида, сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно. Об этом пишет Reuters.

Напомним, ранее Испания передала Украине системы ПВО Hawk и обещала взять на обучение ещё больше украинских военных.

Также "Страна" писала, что в повестке дня заседания "Рамштайна" 20 января будет вопрос о поставках танков Leopard Украине.

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