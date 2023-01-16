Отправка танков Challenger-2 Украине временно ослабит британские войска.

Об этом заявил глава вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс, сообщает ВВС.

Ранее Лондон объявил, что предоставит Киеву 14 танков Challenger-2 и 30 самоходных гаубиц AS-90. Таким образом он стал первой западной страной, которая приняла решение отправить Украине основные боевые танки.

Сандерс направил британским военнослужащим внутреннее письмо, текст которого видели корреспонденты ВВС.

В нем среди прочего сказано: "Украина сейчас нуждается в наших танках и орудиях. Я знаю, что они будут их эффективно использовать".

При этом глава британской армии признает: "Отправка за рубеж этой техники временно сделает нашу армию слабее, это нельзя отрицать".

В связи с этим он призвал как можно быстрее восстановить британские запасы тяжелой техники и добавил: "Нет сомнений в том, что наш выбор повлияет на наши обязательства в рамках НАТО и возможности по мобилизации армии перед лицом острой и продолжающейся угрозы, которую представляет Россия".

Танки Challenger-2 были созданы в конце 1990-х годов и станут одной из самых современных бронемашин, которые окажутся в распоряжении Украины.

По открытым данным правительства Великобритании, в вооруженные силы страны поступило 386 таких танков, на сентябрь 2016 года на вооружении британской армии оставалось 227 Challenger-2.

Напомним, сегодня глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Германию разрешить поставку танков Leopard для Украины.

Ранее мы писали, что в CNN считают, что Украина стала абсолютной лабораторией для испытания западного оружия и полигоном боевых инноваций.