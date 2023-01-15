После танков Британия предоставит Украине четыре ударных вертолета Apache с ракетами Hellfire на борту.

Об этом пишет газета Mirror со ссылкой на источник в сфере обороны.

"Apache изменит правила игры", - заявляет источник. По его словам, "танки прибудут первыми, и потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру".

"Мы отправляем Apache AH64 E - самую современную версию, которая может уничтожить несколько целей за секунды.

Каждый Apache может быть вооружен до 16 противотанковыми снарядами Hellfire, 76 70-мм ракетами Hydra и 30-мм пушкой.

Это означает, что четыре "Апача" могут за считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков", - говорит собеседник издания.

Напомним, вчера британский премьер Риши Сунак в телефонной беседе с Владимиром Зеленским подтвердил передачу танков Challenger 2, о которой писали ранее британские СМИ.

Война в Украине продолжается уже 326-й день. Мы следим за новостями 15 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 325-го дня войны. Вчера была первая в новом году массированная ракетная атака по Украине. Самые ужасные последствия пережил Днепр. Там ракета попала в многоэтажный жилой дом. Рухнул как минимум один подъезд. Британия официально объявила о решении отправить в Украину танковый эскадрон.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о битве за Соледар и планах Запада поставить Украине танки.