Италия передаст Украине одну из пяти имеющихся систем ПВО среднего радиуса действия SAMP/T
Италия решила передать Украине одну систему ПВО среднего радиуса действия SAMP/T.
Об этом сообщает военное издание RID со ссылкой на собственные источники.
"Принято решение о передаче в Украину батареи зенитно-противоракетного комплекса SAMP/T. Зеленый свет дан 2-3 дня назад по воле премьера Джорджи Мелони", - пишет издание.
Как отмечает RID, против поставки батарей SAMP/T выступало Минобороны Италии, оправдывая это тем, что страна имеет на вооружении всего лишь пять таких систем и одна из них, к тому же, развернута в Кувейте.
"Однако сильное давление со стороны Вашингтона - поговаривают и о телефонном звонке Байдена Мелони - решительно изменило картину, и Италия сказала "да", - пишет издание.
RID добавляет, что схема, по которой Киеву должна быть передана батарея, очень сложна, и ее подробности засекречены.
О том, что Италия поставит Украине оборонительное вооружение, включая системы ПВО, сообщил в середине декабря министр обороны Гвидо Кросетто.
Затем СМИ написали, что Соединенные Штаты просят Италию ускорить следующий пакет военной помощи для Украины, в который могут войти зенитно-ракетные комплексы SAMP/T.
Позже это решение Рима подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.