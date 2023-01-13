Италия решила передать Украине одну систему ПВО среднего радиуса действия SAMP/T.

Об этом сообщает военное издание RID со ссылкой на собственные источники.

"Принято решение о передаче в Украину батареи зенитно-противоракетного комплекса SAMP/T. Зеленый свет дан 2-3 дня назад по воле премьера Джорджи Мелони", - пишет издание.

Как отмечает RID, против поставки батарей SAMP/T выступало Минобороны Италии, оправдывая это тем, что страна имеет на вооружении всего лишь пять таких систем и одна из них, к тому же, развернута в Кувейте.

"Однако сильное давление со стороны Вашингтона - поговаривают и о телефонном звонке Байдена Мелони - решительно изменило картину, и Италия сказала "да", - пишет издание.

RID добавляет, что схема, по которой Киеву должна быть передана батарея, очень сложна, и ее подробности засекречены.

О том, что Италия поставит Украине оборонительное вооружение, включая системы ПВО, сообщил в середине декабря министр обороны Гвидо Кросетто.

Затем СМИ написали, что Соединенные Штаты просят Италию ускорить следующий пакет военной помощи для Украины, в который могут войти зенитно-ракетные комплексы SAMP/T.

Позже это решение Рима подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.