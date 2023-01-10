Канада приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS у Соединенных Штатов и передаст на нужды Украины.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter по итогам телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Это первое бесплатное предоставление Канадой системы противовоздушной обороны Украины. В условиях жестоких воздушных ударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет защитить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов", - подчеркнула глава канадского Минобороны.

Ранее в ВСУ рассказали, что едва успевали перезаряжать NASAMS на Новый год и запросили больше ЗРК для Украины.

Как писала "Страна", США также обсуждают с некоторыми странами Ближнего Востока передачу Украине ПВО NASAMS.

По данным представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, системы ПВО NASAMS идеально сбивают крылатые ракеты, но таких комплексов у Украины мало.

Также мы рассказывали о заявлении Пентагона о том, что зенитно-ракетные комплексы NASAMS уже в Украине, их используют ВСУ.