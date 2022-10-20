Канада ввела дополнительные санкции против Ирана "из-за его продолжающихся грубых и систематических нарушений прав человека и продолжающихся действий по дестабилизации регионального мира и безопасности".

Об этом говорится на сайте правительства страны.

Это уже третий пакет санкций. На этот раз они введены в отношении шести человек и четырех организаций, которые называют ответственными в нарушении прав человека, в том числе в отношении иранских женщин, а также распространении пропаганды для оправдания репрессий и преследований в Иране.

США также пообещали ввести санкции в отношении Ирана из-за поставок дронов-камикадзе России, которые Тегеран всячески отрицает.

Госдепартамент сообщает, что США вместе с Великобританией и Францией подняли вопрос передачи беспилотников на вчерашнем заседании Совбеза ООН.

Вашингтон говорит, что у них есть многочисленные доказательства передачи иранских дронов, которые они продемонстрировали на заседании.

"Мы без колебаний будем применять наши санкции и другие соответствующие инструменты в отношении всех, кто причастен к этим передачам. Мы также продолжим оказывать Украине беспрецедентную помощь в области безопасности, включая возможности противовоздушной обороны, чтобы Украина могла защитить себя от этого оружия", - говорится в заявлении Госдепа США.

Ранее представитель Еврокомиссии Набила Массрали заявляла, что у ЕС также есть доказательства поставок Ираном дронов РФ для введения войны в Украине.

По данным Bloomberg, ЕС может ввести санкции против трех иранских генералов и производителя беспилотников Shahed.