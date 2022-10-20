Тереган и Москва продолжают отрицать, что сотрудничают по беспилотникам, которыми российские войска ежедневно обстреливают Украину.

Вчера прошло закрытое заседание Совбеза ООН, которое собрали страны НАТО по поводу налетов иранских дронов на Украину.

По его итогам Москва и Тегеран дали ряд комментариев.

"У нас есть своя промышленность по производству беспилотников, которая создает продукцию для этой кампании (в Украине - Ред.), так что все обвинения остаются на совести наших западных коллег", - заявил зампредседателя делегации России в ООН Дмитрий Полянский, его слова приводят русская служба BBC.

Он сообщил, что на обломках некоторых беспилотников можно увидеть надписи на русском языке.

"Не думаю, что русский настолько широко используется в Иране", - сказал он.

Также, по словам Полянского, сотрудничество России и ООН может быть пересмотрено, если организация отправит в Украину своих экспертов для обследования сбитых беспилотников.

Иран в свою очередь тоже "категорически отверг" обвинения в передаче России беспилотников, о чем сообщил постпред страны при ООН Амид Саид Иравани.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления при силах спецопераций ВСУ сообщал, что россияне завезли иранских инструкторов на территорию Херсонщины и Крыма для запуска дронов-камикадзе Shahed-136.

Также NYT писала, что Иран отправил в Крым инструкторов, чтобы помочь россиянам с БПЛА.

Кроме того, сообщалось, что у ЕС есть доказательства того, что Иран поставляет России дроны для ведения войны в Украине.

Также неоднократно информировалось об ударах иранских беспилотников по объектам Украины, мы показывали как как выглядят обломки БПЛА.