Иран направил в Крым инструкторов, чтобы "помочь российской армии решить проблемы с дронами-камикадзе, закупленными у Тегерана".

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

По их словам, многие иранские дроны после доставки находятся на российской военной базе в Крыму, на этом же объекте работают и инструкторы из Корпуса стражей исламской революции.

Ранее о том, что россияне завезли иранских инструкторов на территорию Херсонщины и Крыма для запуска дронов-камикадзе Shahed-136, сообщал Центр национального сопротивления при силах спецопераций ВСУ.

По данным центра, они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским объектам в тылу. В частности, по Николаеву и Одессе.

Также СМИ сообщали, что министр обороны Британии Бен Уоллес срочно вылетел в США для обсуждения вопросов безопасности относительно Украины. По данным The Telegraph, его поездка может быть связана с иранскими дронами.

Вместе с тем, по данным Reuters, Белый дом назвал ложью утверждение Ирана об отсутствии поставок БПЛА в Россию для войны с Украиной.