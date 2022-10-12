Россияне завезли иранских инструкторов на территорию Херсонщины и Крыма для запуска дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при силах спецопераций ВСУ.

По данным Центра, иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладовцы в Херсонской области и в Джанкое.

Они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе, и непосредственно контролируют запуск дронов по украинским объектам в тылу. В частности, по Николаеву и Одессе, говорится в сообщении.

Ранее Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки заявил, что Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Шахед". В связи с этим он попросил партнеров помочь лучше подготовиться к отражению воздушных атак.

Также на днях британская разведка оценила урон от иранских беспилотников, которые РФ запускает для ударов по территории Украины. По мнению британцев, несмотря на заявленную дальность полета в 2500 км, Shahed-136 несет лишь небольшую взрывчатку, поэтому вряд ли будет удовлетворительно выполнять функцию глубокого удара, для которой Россия, вероятно, стремилась его использовать.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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