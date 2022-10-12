Британская разведка оценила урон от иранских беспилотников, которые РФ запускает для ударов по территории Украины.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки в Twitter.

По мнению британцев, несмотря на заявленную дальность полета в 2500 км, Shahed-136 несет лишь небольшую взрывчатку, поэтому вряд ли будет удовлетворительно выполнять функцию глубокого удара, для которой Россия, вероятно, стремилась его использовать.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия купила у Ирана 2400 таких беспилотников.

Утром 12 октября на юге силы ПВО Украины сбили девять иранских беспилотников-камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.