Утром 12 октября Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

1. Вчера Россия запустила по Украине 28 крылатых и одну баллистическую ракету. 20 ракет сбила ПВО.

Кроме того, противник нанес 13 авиаударов и выпустил 14 беспилотников, 12 из которых ВСУ, по их данным, сумели сбить.

Дроны применялись по инфраструктуре Одесской и Николаевской областей.

2. Наиболее пострадали от обстрелов населенные пункты Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь.

3. Беларусь снимает с хранения танки Т-72 и отправляет их в Белгородскую область. И активно ремонтирует российскую технику.

4. Отбиты атаки в районах Николаевки, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Первомайского и Красногоровки.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 230-го дня войны с РФ. Вчера продолжились массированные ракетные удары по украинской энергетике. В Киеве, Киевской области, в Хмельницком и других регионах объявили о начале веерных отключений света и уже начали составлять их графики. В Черкасской и Днепропетровской области объявили режим тотальной экономии электроэнергии.

Украинские военные эксперты зафиксировали новую тактику ракетных ударов. Часто российские ракеты несколько раз меняли направление своего полета или вовсе летали по кругу. По одной из версий, таким образом россияне пытаются выявлять расположение украинских систем ПВО. По второй версии - это способ обмануть ПВО и минимизировать количество сбитых ракет.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о новых ударах РФ и отключениях света.