Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки", который прошел в режиме видеокоференции, высказался по поводу Беларуси. Он заявил, что Украина не планирует военных действий против соседней республики.

"Украина заинтересована только в своем территориальном суверенитете", — сказал Зеленский.

При этом он попросил поддержки на уровне G7 для организации международной миротворческой миссии на границе Украины и Беларуси, чтобы исключить провокации.

Ранее "Страна" писала, что 9 октября появилась информация о вручении Министерством иностранных дел Беларуси ноты украинскому послу Игорю Кизиму в связи с подозрениями Минска о намерении Украины "нанести удар по белорусской территории".

Между тем Минобороны Украины заявило, что Россия пытается вовлечь Беларусь в войну против Украины.

"Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", – сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны.

А Алексей Арестович считает, что нападения с территории Беларуси в ближайшее время не будет.