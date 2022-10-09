Россия пытается вовлечь Беларусь в войну против Украины, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Заявление прозвучало после того, как стало известно о том, что Минск официально выдвинул обвинения в адрес Киева о подготовке нападения на Беларусь.

Скибицкий сказал, что в разведке видят действия в этом направлении.

"Постоянно проводятся встречи Путина и Лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и Путин пытается склонить Лукашенко к этому решению", – рассказал представитель ГУР.

По словам Скибицкого, Лукашенко категорически не желает вступления Беларуси в войну: "Он готов отдать все, что у него есть, пусть это использует РФ, но чтобы ВС Беларуси напрямую не вступали в войну".

Сейчас у украинской границы со стороны Беларуси сосредоточено шесть батальонов: механизированные и воздушно-десантные. По оценке ГУР, решение об их задействовании будет зависеть от событий на фронте.

Ранее Минск обвинил Украину в подготовке удара по территории Беларуси. Впрочем, в ответе Киева говорится, что "эта информация не соответствует действительности".

"Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины. Призываем белорусский народ не поддаваться провокациям", - говорится в ответе Киева.

Напомним, ранее белорусский оппозиционер Павел Латушко со ссылкой на источники заявил, что Лукашенко планирует мобилизовать на войну в Украине 100 тысяч белорусов.