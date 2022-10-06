В Беларуси заявили, что создали с россиянами совместную военную группировку.

Об этом заявил на брифинге белорусский министр обороны Виктор Хренин, пишут российские СМИ.

По его словам, эта региональная группировка войск нужна "на случай обострения ситуации на западном направлении". И готова к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства.

"Мы готовы реагировать на возможные провокации на всех направлениях границы. Также приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности", - заявил он.

Напомним, сегодня, 6 октября, авиация РФ впервые с августа ударила по Украине из Беларуси.

Ранее мы писали, что белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на территории Беларуси "нет необходимости объявлять мобилизацию", но "надо учитывать российский опыт". Он поручил провести проверку военнообязанного состава "без всякого гвалта, без шума".

Война в Украине идет уже 225-й день. "Страна" следит за главными новостями 6 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 224-го дня войны с РФ. Глава Луганской ОГА заявил об официальном начале деоккупации Луганской области. Британская разведка сообщает, что ВСУ в рамках наступления в Луганской области продвигаются в сторону Сватово. В Херсонской области после масштабного продвижения украинских сил пока относительное затишье. Россия тем временем совершила воздушную атаку на отдаленный тыл - Белую Церковь под Киевом.

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