В Офисе президента Украины считают, что Россия может устроить в Беларуси бунт, чтобы перехватить у Александра Лукашенко управление военными.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, Украина держит под контролем ситуацию на границе с Беларусью и рассматривает возможность различных сценариев развития событий.

"На границе с Беларусью в Украине сконцентрированы силы обороны и проводятся военные учения. И минные поля есть, и хорошо охраняется сам периметр границы. Это все четко контролируется. Безусловно Россия сейчас пытается направить туда энное количество мобилизованных, до 20-30 тысяч… Какие-то попытки они могут… бунт даже внутренний - один из сценариев, который рассматривается нами как вполне серьезный… что, насытив воинские части Беларуси, россияне попытаются устроить бунт и перехватить у Лукашенко управление военными", - сказал Подоляк.

По его мнению, президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас находится в растерянности.

"У субъекта (Лукашенко - Ред.) очень большие проблемы на внутреннем политическом рынке. Он не настолько силен с точки зрения легитимности, как он привык себя считать, и как было до осени 20-го года. С другой стороны он находится под чрезвычайным давлением Путина. РФ хочет от союзного государства получить более интенсивное участие в войне, что чревато для Беларуси резким обнулением перспектив государственности… и белорусы это понимают, в том числе и Лукашенко. Поэтому Лукашенко с одной стороны находится в растерянности, а с другой стороны - в подавленном состоянии", - считает Подоляк.

Напомним, на днях командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант заявил, что Беларусь держит у границ Украины до семи батальонно-тактических групп.

Также сообщалось, что Россия перебросила свои многоцелевые истребители на военный аэродром в Беларуси.

Вместе с тем, белорусский оппозиционер заявил, что Лукашенко планирует мобилизовать на войну в Украине 100 тысяч белорусов.

Тем временем, сам Лукашенко говорит, что Беларусь не будет нападать на Украину.