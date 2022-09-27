Беларусь готовится к масштабному приему воинских эшелонов из России.

Об этом сообщает "Сообщество железнодорожников Беларуси" в телеграм-канале.

Сейчас осуществляется:

проверка мест погрузки (выгрузки) на жд-станциях;

проведение ремонта погрузочно-выгрузочных платформ, а также подготовка автомобильных подходов к погрузочно-выгрузочным местам на станциях;

закрепление на жд-станциях выгрузки маневровых локомотивов;

разработка графиков движения воинских эшелонов по БелЖД (после предоставления плана воинских железнодорожных перевозок).

Основные железнодорожные пограничные переходы, по которым ожидается прием ВЭШ:

Красное - Осиновка. Злынка - Закопытье. Завережье - Езерище.

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